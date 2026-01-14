PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Aktuelle Serie von Call- Center- Betrug

Cochem, Kaisersesch, Lutzerath (ots)

Seit etwa 13:00 Uhr am heutigen Nachmittag häufen sich in den Gebieten um Cochem, Kaisersesch und Lutzerath sowie in deren Nachbarorten die Fälle des sogenannten Call-Center - Betrugs. In den meisten Fällen gibt der oder die Anruferin oder Anrufer vor von der Polizei zu sein und dass es in der Nachbarschaft einen Einbruch gegeben hat. Anschließend wird erwähnt das die Anschrift des Angerufenen auf einem Zettel der Tatverdächtigen vorgefunden wurde. Es wird danach nach Wertsachen etc. gefragt. Beantworten sie keine Fragen zu Wertsachen, Kontodaten oder anderen Persönliche Informationen. Beenden sie solche Gespräche direkt. Falls sie einen Kontakt mit der Polizei wünschen, suchen sie sich die Telefonnummer selbst aus dem Telefonbuch oder dem Internet. Solche Anrufe erfolgen meist aus dem Ausland, die angezeigten Rufnummern sind gefälscht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem

R. Hausmann, EPHK

Telefon: 02671-9840

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

