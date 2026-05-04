PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Sexueller Übergriff +++ Einbruch in Wohnung +++ Balkontür aufgehebelt +++ Zwei Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Sexueller Übergriff,

Bad Homburg, Lindenallee, Donnerstag, 03.05.2026, 23:50 Uhr

(ro)Der Polizei ist am frühen Freitagmorgen ein sexueller Übergriff auf ein 15-jähriges Mädchen angezeigt worden. Die 15-Jährige gab gegenüber der Polizei an, am Donnerstag kurz vor Mitternacht im Bereich der Lindenallee von einem Mann festgehalten, in ein Gebüsch gezogen und zu Boden gedrückt worden zu sein. Kurz darauf sei es zu dem sexuellen Übergriff gekommen. Anschließend flüchtete der Täter. Er wird als 18 bis 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und mit blonden, kurzen, glatten Haaren sowie Ziegenbart beschrieben. Bekleidet gewesen sei er mit einer Jeans und einem schwarzen Oberteil. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeuginnen oder Zeugen, die in der Nacht zum Freitag in der Lindenallee unterwegs waren und verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbruch in Wohnung,

Kronberg, Ricarda-Huch-Straße, Donnerstag, 30.04.2026, 20:00 Uhr bis 23:05 Uhr

(ro)Am Donnerstagabend sind Einbrecher in eine Wohnung in Kronberg eingestiegen. Zwischen 20:00 Und 23:05 Uhr näherten sich die Täter einem Mehrfamilienhaus in der Ricarda-Huch-Straße und hebelten das Fenster einer Erdgeschosswohnung auf. Im Inneren suchten sie nach Wertgegenständen. Nachdem sie Bargeld sowie hochwertiges Besteck und diverse Taschen mitgehen ließen, flüchteten die Unbekannten. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizeistation in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. Balkontür aufgehebelt,

Bad Homburg-Kirdorf, Kolpingstraße, Samstag, 02.05.2026, 20:00 Uhr bis Sonntag, 03.05.2026, 11:50 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte die Balkontür einer Wohnung in Bad Homburg-Kirdorf aufgehebelt. Die Täter kletterten zwischen Samstagabend und Sonntagmittag auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Kolpingstraße und hebelten die Tür auf. So ins Innere gelangt, durchsuchten die Täter die Wohnräume. Ob sie etwas entwendeten, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06171) 120-0 entgegen.

4. Zwei Motorradfahrer bei Unfall verletzt, Schmitten-Arnoldshain, Landesstraße 3004, Sonntag, 03.05.2026, 15:20 Uhr

(ro)Am Sonntagnachmittag sind zwei Motorradfahrer bei einem Unfall im Bereich Schmitten verletzt worden. Ein 20-Jähriger befuhr gegen 15:20 Uhr die Kanonenstraße (Landesstraße 3004) aus Arnoldshain kommen in Richtung Hegewiese. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der junge Fahrer ins Rutschen und kollidierte seitlich mit der Maschine eines 23-Jährigen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. In Folge dessen wurden beide Fahrer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

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