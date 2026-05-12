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Polizei Bielefeld

POL-BI: Flüchtiger PKW-Fahrer nach Unfall mit Verletzten gesucht

POL-BI: Flüchtiger PKW-Fahrer nach Unfall mit Verletzten gesucht
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Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2- Gütersloh- Rheda-Wiedenbrück- Zwei Opel-Insassen erlitten am Donnerstag, 07.05.2026, bei einem Unfall auf der A 2 Verletzungen. Der Unfallverursacher ist flüchtig.

Ein 32-jähriger Fahrer eines Opel Corsa aus Gütersloh befuhr um 06:18 Uhr die mittlere Fahrspur der A 2 in Richtung Hannover. Zwischen den Anschlussstellen Herzebrock-Clarholz und Rheda-Wiedenbrück überholte ihn ein PKW-Fahrer, scherte vor dem Opel ein und bremste abrupt ab. Der 32-Jährige bremste stark ab, verlor die Kontrolle über seinen Corsa, geriet ins Schleudern und kollidierte mit der Seitenschutzwand. Dort kam der Opel stark beschädigt zum Stehen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt weiter fort, ohne sich um die Verletzten zu kümmern.

Der 32-Jährige sowie sein 35-jähriger Beifahrer aus Gütersloh erlitten leichte Verletzungen.

Die Polizei fragt, wer kann Hinweise zu dem flüchtigen schwarzen PKW sowie dessen Fahrer geben?

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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