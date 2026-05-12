Polizei Bielefeld

POL-BI: Gefälschtes Rezept erkannt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Ummeln - Am Montag, 11.05.2026, stellten Polizisten einen Jugendlichen, der zuvor versucht hatte, in einer Apotheke ein Medikament abzuholen, das mit einem gefälschten Rezept bestellt worden war.

Der Jugendliche betrat gegen 15:35 Uhr die Apotheke an der Gütersloher Straße und bat um ein Medikament, das bereits bestellt war und am Freitag abgeholt werden sollte.

Der Apothekerin waren bereits Zweifel gekommen, ob das Rezept für ein etwa 1000 Euro teures Allergiemedikament echt war.

Sie verständigte unbemerkt die Polizei und versuchte den Jugendlichen hinzuhalten. Dieser wurde ungeduldig und verließ nach einiger Zeit die Apotheke. Als er die herannahenden Polizisten sah, ergriff er augenblicklich die Flucht. Die Beamten konnten ihn nach einer kurzen Verfolgung stellen.

Er gab an, von zwei Unbekannten angesprochen worden zu sein. Er sollte ein Medikament abholen und dafür 20 Euro bekommen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung ein.

Die Apothekerin hielt derweil Rücksprache mit dem Hausarzt, der auf dem Rezept vermerkt war. Ihr Verdacht bestätigte sich, da ihr der Arzt vergewissern konnte, dass er das Rezept nicht ausgestellt hatte.

Die Ermittlungen zu den Tätern dauern weiter an.

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