Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand eines Mehrfamilienhauses in Gelsenkirchen-Horst

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 24.01.2026, um 4:33 Uhr, kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses auf der Essener Straße in Gelsenkirchen-Horst. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Zu diesem Zeitpunkt hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen. Es wurden keine Personen verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde durch die Hitzeentwicklung eine Wasserleitung beschädigt, wodurch dann der gesamte Keller des Hauses geflutet wurde. Es entstand Gebäudeschaden. Das Haus ist aktuell unbewohnbar. Die Bewohner wurden teilweise in Notunterkünften der Stadt untergebracht, andere begaben sich zu Verwandten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

