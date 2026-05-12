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Polizei Bielefeld

POL-BI: Schlangenlinienfahrt nach Eiskonsum mit Alkoholanteil

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Streifenpolizisten stoppten am Samstag, 09.05.2026, einen alkoholisierten PKW-Fahrer und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Während der Streifenfahrt fiel Polizisten, gegen 03:50 Uhr, am Jahnplatz ein PKW Smart auf. Er hielt mit eingeschaltetem Warnblinklicht vor einem Schnellrestaurant auf dem Busfahrstreifen und zwei Personen stiegen ein. Bei der Weiterfahrt auf der Alfred-Bozi-Straße versuchte der Smart-Fahrer offensichtlich nach rechts in die Elsa-Brändström-Straße abzubiegen. Er bremste jedoch unvermittelt vor der dortigen Verkehrsinsel ab und hielt an. Anschließend fuhr er mit leichten Schlangenlinien geradeaus weiter und bog dann nach rechts in die Stapenhorststraße ab.

Als die Streifenbeamten den PKW-Fahrer nach wenigen Metern anhielten, stieg der 27-jährige Fahrer aus Bielefeld schwerfällig aus. Er musste sich an der Tür festhalten, um nicht umzufallen und schwankte beim Gehen. Die Polizisten nahmen Alkoholgeruch bei ihm war. Der Bielefelder leugnete jedoch seinen Alkoholkonsum und erklärte den Polizisten, lediglich ein Eis mit kleinem Alkoholanteil verzehrt zu haben. Der folgende Alkoholvortest verlief positiv.

Ein Arzt entnahm ihm im Krankenhaus eine Blutprobe. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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