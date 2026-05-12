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Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter nach Pfeffersprayeinsatz flüchtig

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- In der Nacht von Samstag, 09.05.2026, auf Sonntag, setzten Unbekannte bei einer Auseinandersetzung auf einem Parkplatz einer Fastfoodkette Pfefferspray ein. Vier Männer erlitten leichte Verletzungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielten sich drei Bielefelder im Alter von 23, 24 und 27 Jahren sowie ein 23-Jähriger aus Enger gemeinsam gegen 00:30 Uhr am Sonntag auf dem Parkplatz an der Eckendorfer Straße/ Am Stadtholz auf. Aus einem VW Golf heraus wurden sie von den Insassen angesprochen. Anschließend stiegen vier Insassen aus und griffen das Quartett an. Die Täter schlugen und traten auf ihre Opfer ein und einer versprühte Pfefferspray. Anschließend stiegen die Unbekannten in den VW Golf mit Bielefelder Kennzeichen und flüchteten in Richtung Herforder Straße.

Die vier Opfer erlitten leichte Verletzungen, die im Krankenhaus ambulant versorgt wurden.

Die Tatverdächtigen sollen ein südeuropäisches Erscheinungsbild haben, circa 28 bis 32 Jahre alt gewesen sein und schwarze Kleidung getragen haben. Einer soll mit einem weißen Pullover bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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