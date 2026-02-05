Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht an der Kläranlage Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, den 3. Februar 2026, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, den 4. Februar 2026, 09:00 Uhr, kam es bei der Kläranlage Papenburg in der Straße Hampoel zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein unbekannter Fahrer ist auf der Straße Hampoel 58 aufgrund von Winterglätte von der Fahrbahn mit seinem PKW nach links abgekommen und touchierte dabei einen Stromkastenverteiler der Stadt. Anschließend entfernt sich dieser von der Unfallörtlichkeit ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Bis zum jetzigen Erkenntnisstand steht die Höhe des entstandenen Schadens noch nicht fest.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitpunkt Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell