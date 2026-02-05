PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht an der Kläranlage Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, den 3. Februar 2026, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, den 4. Februar 2026, 09:00 Uhr, kam es bei der Kläranlage Papenburg in der Straße Hampoel zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein unbekannter Fahrer ist auf der Straße Hampoel 58 aufgrund von Winterglätte von der Fahrbahn mit seinem PKW nach links abgekommen und touchierte dabei einen Stromkastenverteiler der Stadt. Anschließend entfernt sich dieser von der Unfallörtlichkeit ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Bis zum jetzigen Erkenntnisstand steht die Höhe des entstandenen Schadens noch nicht fest.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitpunkt Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 10:36

    POL-EL: A31 / Dörpen - Sattelzug kommt von Fahrbahn ab

    A31 / Dörpe (ots) - Am Mittwoch, 4. Februar 2026, kam es gegen 22:30 Uhr auf der A 31 zwischen den Anschlussstellen Dörpen und Rhede zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine war auf dem Hauptfahrstreifen in Fahrtrichtung Emden unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf die Außenschutzplanke auffuhr. Der Fahrer blieb unverletzt. Das ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 07:58

    POL-EL: Lingen - Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet

    Lingen (ots) - Am Mittwoch, 4. Februar 2026, kam es zwischen 15:00 Uhr und 20:05 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Falkenhorst in Lingen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich vermutlich über eine unverschlossene Gartentür Zutritt zum Grundstück. Anschließend wurde die Terrassentür gewaltsam geöffnet. Im Haus durchsuchten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren