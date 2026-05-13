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Polizei Bielefeld

POL-BI: Störung der Telefonanlage

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stadtgebiet - Aufgrund einer technischen Störung sind die Amtsleitungen der Polizei Bielefeld derzeit nicht erreichbar. Der Notruf ist davon nicht betroffen und weiterhin über die 110 erreichbar.

Nach einer Systemumstellung des Telefonanbieters kommt es zu einem großflächigen Ausfall von Amtsleitungen. Auch die Polizei Bielefeld ist von einer Störung betroffen.

Eingehende Anrufe können vorrübergehend nicht entgegengenommen werden. Auch ausgehende Anrufe werden nicht durchgestellt.

Der Notruf ist über die 110 uneingeschränkt erreichbar. Bitte wählen Sie den Notruf weiterhin nur in dringenden Notfällen!

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die Polizei Bielefeld per Mail zu kontaktieren.

Poststelle.bielefeld@polizei.nrw.de

Journalisten erreichen die Pressestelle unter folgender E-Mail-Adresse

Pressestelle.bielefel@polizei.nrw.de

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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