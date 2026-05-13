POL-BI: Störung der Telefonanlage
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Stadtgebiet - Aufgrund einer technischen Störung sind die Amtsleitungen der Polizei Bielefeld derzeit nicht erreichbar. Der Notruf ist davon nicht betroffen und weiterhin über die 110 erreichbar.
Nach einer Systemumstellung des Telefonanbieters kommt es zu einem großflächigen Ausfall von Amtsleitungen. Auch die Polizei Bielefeld ist von einer Störung betroffen.
Eingehende Anrufe können vorrübergehend nicht entgegengenommen werden. Auch ausgehende Anrufe werden nicht durchgestellt.
Der Notruf ist über die 110 uneingeschränkt erreichbar. Bitte wählen Sie den Notruf weiterhin nur in dringenden Notfällen!
Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die Polizei Bielefeld per Mail zu kontaktieren.
Poststelle.bielefeld@polizei.nrw.de
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Pressestelle.bielefel@polizei.nrw.de
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Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
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