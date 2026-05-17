Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Langer Weg zur Polizei

Gotha (ots)

Am Freitagabend gegen 21:15 Uhr erschienen gleich drei Fahrzeuge im Konvoi bei der Polizei in Gotha. Nachdem die Fahrzeugführer ihre Fahrzeuge verlassen hatten, begann eine lautstarke Debatte. Im Beisein von Beamten beleidigte und bedrohte ein Mercedesfahrer einen VW-Fahrer. Die Polizei trennte die Streithähne und konnte herausarbeiten, dass es bereits auf der A4 am Kirchheimer Dreieck zu einem Vorfall, ausgelöst durch den Mercedesfahrer, kam. Hier machte der Mercedesfahrer dem VW-Fahrer gegenüber die Scheibenwischerbewegung. Man fuhr nun der A4 entlang, da man zufällig die gleiche Richtung hatte. Eine Stunde später fand man sich gemeinsam, wie eben geschrieben an der Polizei in Gotha ein. Die Beamten beschäftigten sich nun intensiver mit dem Mercedesfahrer und stellten zudem fest, dass er scheinbar unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest brachte 1,07 Promille zu Tage. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die entsprechenden Verfahren gegen den Mercedesfahrer eingeleitet. (ri)

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