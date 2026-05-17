Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen unterwegs

LK Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Beamte in Gotha einen 24jährigen BMW-Fahrer und stellten bei diesem eine Beeinflussung von verschiedenen Betäubungsmitteln fest. Sie ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.

Samstagabend ereignete sich nördlich von Gotha ein ähnliches Szenario. Hier wurde ein 24jähriger Mercedesfahrer einer Kontrolle unterzogen. Dieser absolvierte den Drogentest zu seinem Leid ebenfalls mit einem auf verschiedene Drogen positiven Test. Auch hier wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. (ri)

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