Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Zwei Einsätze am Donnerstag: Spiegel entzündete Papier in Wohnhaus - Großes Glück für Bewohner - Verkehrsunfall an der Mellinghausstraße

Bild-Infos

Download

Herdecke (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr um 8:16 Uhr zu einem Einsatz in der Straße "Zur alten Schule" alarmiert. In einer Wohnung hatte Papier auf einem Holzschrank aus zunächst ungeklärter Ursache gebrannt. Die Bewohner erkannten den Brand und schmissen das brennende Papier aus dem Fenster in die Dachrinne. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich im Anschluss mit einer Wärmebildkamera. Dabei konnten keine weiteren Glutnester festgestellt werden. Auf dem Holzschrank kam es zu einer leichten Beschädigung. Die Brandursache stellte sich als ungewöhnlich heraus: Durch ein Fenster einfallendes Sonnenlicht wurde von einem Schminkspiegel gebündelt und auf das Papier reflektiert, welches sich auf dem Holzschrank dadurch entzündete. Glück im Unglück - die Bewohner waren anwesend, sodass der Brand frühzeitig bemerkt wurde und kein größerer Schaden entstand. Die Einsatzstelle wurde anschließend an den Bewohner übergeben.

Am Mittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Mellinghausstraße. Ein Zustellfahrzeug hatte sich auf der stark abschüssigen Straße selbstständig gemacht und setzte sich in Bewegung. Dabei streifte das Fahrzeug noch den Grünstreifen. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt - Glück im Unglück, denn schwerere Verletzungen oder gar eine eingeklemmte Person unter dem Fahrzeug blieben aus. Der Reifen des Fahrzeuges wurde beschädigt, zusätzlich trat Bremsflüssigkeit aus dem Fahrzeug aus, die durch die Feuerwehr und einem Abschleppunternehmen abgestreut und gebunden wurde. Der aus Witten stammende 38- jährige Fahrer wurde vor Ort von einem Rettungswagen untersucht, verweigerte jedoch den Transport in ein Krankenhaus. Ein Fahrer eines Dortmunder Fahrzeuges störte den Einsatz und akzeptierte nicht die Absperrungen der Feuerwehr, auch zur Behandlung des Patienten. Dieser fuhr kurzerhand über den engen Gehweg. Eine Anzeige wird nun rechtlich geprüft.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell