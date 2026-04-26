Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Zwei Einsätze Hilflose Personen hinter der Wohnungstür

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke wurde am Wochenende zu zwei Einsätzen alarmiert.

Am Freitagabend rückten die Einsatzkräfte um 20:50 Uhr in den Ortsteil Herrentisch aus. Gemeldet wurde eine hilflose Person hinter einer verschlossenen Tür. Die Feuerwehr öffnete die Tür mittels Spezialwerkzeug. In der Wohnung wurde eine gestürzte Person vorgefunden, die nicht mehr selbstständig aufstehen konnte. Nach der Erstversorgung wurde die Person durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Neben dem Rettungsdienst waren fünf Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.

Am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr um 8:47 Uhr erneut zum gleichen Stichwort alarmiert. Einsatzort war der Ortsteil Nacken. Dort konnte die betroffene Wohnung durch einen Zweitschlüssel, der von einer Nachbarin zur Verfügung gestellt wurde, geöffnet werden. Ein gewaltsames Öffnen der Tür war somit nicht erforderlich, sodass der Einsatz für die Feuerwehr frühzeitig beendet werden konnte.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell