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Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Drei Einsätze für die Feuerwehr Herdecke am Wochenende

FW-EN: Drei Einsätze für die Feuerwehr Herdecke am Wochenende
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Herdecke (ots)

Am Samstag hing eine abgebrochene Kirsche über die Fahrbahn der Berliner Straße. Sieben Einsatzkräfte beseitigten den Baum von der Fahrbahn und reinigten diese Grob.

Bei diesem Einsatz konnten Lehrinhalte der Motorsägen Fortbildung aus dem 1. Quartal angewendet werden.

Am 05.02. und 06.02. fand die Motorsägen-Fortbildung mit jährlicher Unterweisung statt. Insgesamt nahmen 14 Teilnehmer an der Ausbildung teil.

Im Rahmen der Ausbildung wurden sowohl theoretische Inhalte als auch praktische Übungen zum sicheren Umgang mit der Motorsäge vermittelt. Die Teilnehmer durchliefen hierzu einen Stationsparcours, bei dem verschiedene Einsatzszenarien trainiert wurden.

Unter anderem kamen eine Baumhülse zur Simulation von Fällschnitten sowie ein Spannungssimulator zum Einsatz, um realitätsnahe Bedingungen zu schaffen und das Arbeiten unter Spannung zu üben.

Zudem reihten sich zwei Tragehilfen am Sonntagmorgen ein. Um 07:14 Uhr wurden wir in die Bahnhofstraße gerufen um den Rettungsdienst zu unterstützen. Um 09:40 Uhr ging es weiter zum Weg zum Poethen. Dort musste ebenfalls der Rettungsdienst unterstützt werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Herdecke
Pressestelle
Gene-Joy Wagner
Telefon: +49 (0) 175 926 307 5
E-Mail: gene.wagner@feuerwehr-herdecke.de
www.feuerwehr-herdecke.de

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell

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