Feuerwehr Herdecke

FW-EN: PKW Brand am Gemeinschaftskrankenhaus - Massive Hitzeentwicklung beschädigt weiteres Fahrzeug

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Herdecke (ots)

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr Herdecke um 13:43 Uhr mit dem Stichwort "Fahrzeugbrand" zum Gerhard-Kienle-Weg alarmiert. Bereits während der Anfahrt zum dortigen Gemeinschaftskrankenhaus erhielten die Einsatzkräfte durch die Leitstelle die Rückmeldung, dass ein Pkw bereits in Vollbrand stehe und die Flammen auf benachbarte Fahrzeuge überzugreifen drohten.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Lage. Ein Pkw der Marke Nissan brannte auf einem Parkplatz in voller Ausdehnung. Sofort ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr gegen die Flammen vor. Um ein erneutes Aufflammen zu verhindern und letzte Glutnester zu ersticken, wurde im weiteren Verlauf des Einsatzes gezielt Löschschaum eingesetzt.

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass durch die enorme Strahlungswärme des brennenden Fahrzeugs Schäden an dem unmittelbar angrenzenden Pkw entstanden.

Während der intensiven Löschmaßnahmen und der damit verbundenen Rauchentwicklung konnte der Landeplatz am Gemeinschaftskrankenhaus zeitweise nicht angeflogen werden.

Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Das Fahrzeug wurde nach Abschluss der Lösch- und Aufräumarbeiten durch ein Abschleppunternehmen aufgenommen.

Die Feuerwehr Herdecke war mit drei Fahrzeugen vor Ort. Zusammen mit der ebenfalls alarmierten Polizei dauerte der Einsatz rund 1,5 Stunden. Zur Schadenshöhe und Brandursache liegen der Feuerwehr keine Informationen vor; die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 16:41 Uhr mussten die Einsatzkräfte auf der Dortmunder Landstraße und dem Herdecker Bach noch eine Ölspur beseitigen.

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