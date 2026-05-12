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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wildunfall mit Dachs

Landkreis Sömmerda (ots)

Zu einem Wildunfall zwischen einem Mazda und einem Dachs kam es gestern Abend (11.05.2026) im Landkreis Sömmerda. Die 31-jährige Mazda-Fahrerin war gegen 22:30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Kindelbrück und Frömmstedt unterwegs gewesen. Etwa 100 Meter nach dem Ortsausgang Kindelbrück querte ein Dachs plötzlich die Fahrbahn von rechts nach links. Die 31-Jährige konnte eine Kollision nicht verhindern. Ihr Auto wurde durch den Unfall beschädigt, der Dachs flüchtete von der Unfallstelle. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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