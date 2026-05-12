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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Firma in der Brühlervorstadt

Erfurt (ots)

Auf eine Firma hatten es Einbrecher vergangenes Wochenende im Erfurter Stadtteil Brühlervorstadt abgesehen. Die Unbekannten kletterten zunächst auf einen Balkon im Erdgeschoss und versuchten dort, die Balkontür aufzuhebeln. Als dies misslang, machten sie sich an einem danebenliegenden Fenster zu schaffen und hebelten es auf. So gelangten die Täter in die Büroräume. Dort durchwühlten sie sämtliche Büros, öffneten mehrere Schubladen und stahlen letztlich etwa 50 Euro Bargeld. An dem Fenster und der Balkontür entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und nahm Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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