Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Erfurt (ots)

Montagnachmittag (11.05.2026) hatte es ein unbekannter Mann in Erfurt auf einen Zigarettenautomaten abgesehen. Gegen 14:20 Uhr hebelte der Täter mit einem unbekannten Werkzeug an dem Automaten am Juri-Gagarin-Ring/Ecke Wallstraße und öffnete diesen teilweise. Anschließend entwendete er die Kassette mit einer noch unbekannten Menge Bargeld und flüchtete vom Tatort. Der Mann wurde durch Zeugen beobachtet und als etwa 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine graue Hose, weiße Schuhe sowie einen schwarzen Rucksack und führte einen Regenschirm bei sich. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung auf. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu dem unbekannten Mann machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0116724 entgegen. (DS)

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