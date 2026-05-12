PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Smartphones aus Büro in Erfurt gestohlen

Erfurt (ots)

Unbekannte brachen in den vergangenen Tagen in ein Büro in der Arnstädter Straße in Erfurt ein. Festgestellt worden war die Tat bereits am Samstag; der Polizei wurde sie allerdings erst gestern Nachmittag gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise in die Büroräumlichkeiten. Dort öffneten sie mehrere Kartons und Schränke und durchwühlten das Büro. Anschließend stahlen sie vier Smartphones, ein Übersetzungsgerät sowie einen Verstärker im Gesamtwert von etwa 3.300 Euro. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, Einbrüche, Diebstähle und verdächtige Wahrnehmungen möglichst umgehend zu melden. Nur so können Fahndungsmaßnahmen, Ermittlungen im Nahbereich und Spurensicherungen schnell und zielgerichtet eingeleitet werden. Wichtig ist außerdem, den Tatort bis zum Eintreffen der Polizei möglichst unverändert zu lassen, da bereits kleine Veränderungen Täterspuren vernichten können. Auch scheinbar unbedeutende Versuchsstraftaten sollten zur Anzeige gebracht werden. Was zunächst nach einem geringen Schaden aussieht, kann für die Ermittlungen in anderen Fällen von großer Bedeutung sein. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 12.05.2026 – 07:00

    LPI-EF: Zeugen nach Diebstahl von Pedelec gesucht

    Landkreis Sömmerda (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach einem Fahrraddiebstahl in Rastenberg im Landkreis Sömmerda. Ein graues Pedelec der Marke "Ghost ASX 4.7+" war im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag vor dem Waldschwimmbad an einem Fahrradständer angeschlossen gewesen. Der Besitzer war am Mittwochabend von einem Unwetter überrascht worden und hatte sein Rad deshalb dort gesichert zurückgelassen. Als er am ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 13:02

    LPI-EF: Einbruch in Bar in der Erfurter Innenstadt

    Erfurt (ots) - Freitagnacht (08.05.2026) brachen Unbekannte in eine Bar in der Erfurter Innenstadt ein. Die Täter warfen mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe des Lokals ein und gelangten so in das Gebäude. Anschließend stahlen sie zwei Whiskyflaschen, einen TV-Receiver sowie ein EC-Kartenlesegerät im Gesamtwert von etwa 190 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 13:00

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

    Erfurt (ots) - Samstagnacht (09.05.2026) trieben bislang Unbekannte in der Erfurter Innenstadt ihr Unwesen. Gegen 23:20 Uhr stießen vier Männer zunächst mehrere Mülltonnen im Bereich der Johannesstraße um. Anschließend hoben sie insgesamt sechs Kanaldeckel aus ihrer Fassung heraus und legten diese auf der Fahrbahn ab. Eine Straßenbahn konnte glücklicherweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren