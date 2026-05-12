Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Smartphones aus Büro in Erfurt gestohlen

Erfurt (ots)

Unbekannte brachen in den vergangenen Tagen in ein Büro in der Arnstädter Straße in Erfurt ein. Festgestellt worden war die Tat bereits am Samstag; der Polizei wurde sie allerdings erst gestern Nachmittag gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise in die Büroräumlichkeiten. Dort öffneten sie mehrere Kartons und Schränke und durchwühlten das Büro. Anschließend stahlen sie vier Smartphones, ein Übersetzungsgerät sowie einen Verstärker im Gesamtwert von etwa 3.300 Euro. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, Einbrüche, Diebstähle und verdächtige Wahrnehmungen möglichst umgehend zu melden. Nur so können Fahndungsmaßnahmen, Ermittlungen im Nahbereich und Spurensicherungen schnell und zielgerichtet eingeleitet werden. Wichtig ist außerdem, den Tatort bis zum Eintreffen der Polizei möglichst unverändert zu lassen, da bereits kleine Veränderungen Täterspuren vernichten können. Auch scheinbar unbedeutende Versuchsstraftaten sollten zur Anzeige gebracht werden. Was zunächst nach einem geringen Schaden aussieht, kann für die Ermittlungen in anderen Fällen von großer Bedeutung sein. (DS)

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