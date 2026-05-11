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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Erfurt (ots)

Samstagnacht (09.05.2026) trieben bislang Unbekannte in der Erfurter Innenstadt ihr Unwesen. Gegen 23:20 Uhr stießen vier Männer zunächst mehrere Mülltonnen im Bereich der Johannesstraße um. Anschließend hoben sie insgesamt sechs Kanaldeckel aus ihrer Fassung heraus und legten diese auf der Fahrbahn ab. Eine Straßenbahn konnte glücklicherweise rechtzeitig vor den Hindernissen anhalten. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Ein Zeuge beobachtete die Tat, wählte den Polizeinotruf und konnte die Täter wie folgt beschreiben: Einer der Männer trug eine schwarze kurze Hose, schwarze Schuhe sowie ein schwarzes Oberteil und hatte eine Glatze. Zwei weitere Männer waren jeweils mit einer Jeans und einem schwarzen Oberteil bekleidet. Der vierte Mann trug ein helles kariertes Hemd, eine helle Hose sowie schwarze Schuhe.

Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0115374 beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) zu melden. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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