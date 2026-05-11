Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Werkzeug aus Kellerbox gestohlen
Erfurt (ots)
Am vergangenen Wochenende hatten es Einbrecher im Erfurter Stadtteil Herrenberg auf Werkzeug abgesehen. Im Tatzeitraum von Freitag bis Sonntag verschafften sich die Unbekannten mit Gewalt Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Heyderstraße. Anschließend stahlen sie aus einer Kellerbox diverses Werkzeug im Gesamtwert von etwa 4.500 Euro. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter unerkannt. Polizisten sicherten am Tatort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)
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