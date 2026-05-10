Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Geschwindigkeitskontrolle
Sömmerda (ots)
Heute Vormittag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Sömmerda eine Geschwindigkeitsmessung in Leubingen durch. Hierbei fuhren bei erlaubten 60 km/h insgesamt 5 Kraftfahrer zu schnell. Alle Geschwindigkeitsüberschreitungen betrugen zwischen 13 und 15 km/h.(TG)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell