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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschwindigkeitskontrolle

Sömmerda (ots)

Heute Vormittag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Sömmerda eine Geschwindigkeitsmessung in Leubingen durch. Hierbei fuhren bei erlaubten 60 km/h insgesamt 5 Kraftfahrer zu schnell. Alle Geschwindigkeitsüberschreitungen betrugen zwischen 13 und 15 km/h.(TG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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