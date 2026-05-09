Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beschädigte Ölwanne sorgt für stundenlangen Einsatz in der Hans-Sailer-Straße

Erfurt (ots)

Am Freitagabend, dem 08.05., verursachte ein 21-Jähriger Fahrzeugführer mit einem VW Golf einen größeren Einsatz in der Hans-Sailer-Straße in Erfurt. Nach bisherigen Erkenntnissen riss sich das Fahrzeug im Bereich Hans-Sailer-Straße/Braunstraße die Ölwanne auf, wodurch sich Betriebsstoffe über mehrere Fahrbahnbereiche verteilten.

Aufgrund der erheblichen Verunreinigung musste ein Teil der Hans-Sailer-Straße zeitweise voll gesperrt werden. Neben der Berufsfeuerwehr kamen auch der zuständige Straßenbaulastträger sowie ein spezielles Reinigungsfahrzeug zum Einsatz.

Da das ausgelaufene Öl durch den Fahrzeugverkehr weiter verteilt wurde, mussten zusätzlich mehrere Nebenstraßen aufwendig gereinigt werden. Die Maßnahmen dauerten über mehrere Stunden an.

Die entstandenen Kosten für Reinigung und Einsatzmaßnahmen dürften nicht unerheblich sein und werden voraussichtlich dem Fahrzeugführer in Rechnung gestellt. (RH)

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