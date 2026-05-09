Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Erfurt (ots)

In Erfurt wurde am 08.05.2026 eine Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte, die 39-Jährige gegen 07:30 Uhr auf dem Weg zur Arbeit die Friedrich-Ebert-Straße mit ihrem Fahrrad zu überqueren. Da zu dem Zeitpunkt jedoch auch eine Straßenbahn die Friedrich-Ebert-Straße befuhr, vor welcher die Fahrradfahrerin noch die Fahrbahn überqueren wollte, kam es zur Kollision. Die 39-Jährige wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. An der Straßenbahn und dem Fahrrad entstand Sachschaden. (LW)

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