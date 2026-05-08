Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Büro in der Erfurter Altstadt

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Dienstag bis Donnerstag kam es in der Erfurter Altstadt zu einem Einbruch in ein Büro. Unbekannte hebelten zunächst mit Gewalt die Hauseingangstür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend entwendeten sie aus einem unverschlossenen Schreibtisch u. a. eine Kasse mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Zudem brachen die Täter das Schließblech eines Aktenschranks auf, ohne daraus etwas zu stehlen. Polizisten sicherten am Tatort Spuren und nahmen eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

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