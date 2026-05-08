Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Das Auto ist kein Tresor

Erfurt (ots)

Das Auto ist kein Tresor. Diese bittere Erkenntnis musste ein Autobesitzer gestern Nachmittag in Erfurt machen. Zwischen 06:00 Uhr und 13:15 Uhr hatten es Einbrecher auf seinen in einem Parkhaus abgestellten Nissan abgesehen. Mit Gewalt öffneten die Unbekannten eine Seitenscheibe und durchsuchten den Innenraum des Fahrzeugs. Anschließend stahlen sie Kleingeld sowie eine Parkkarte. Die Polizei sicherte Spuren, nahm eine Strafanzeige auf und rät dringend, keine Gegenstände offen sichtbar im Auto zurück zu lassen. Schon scheinbar unbedeutende Gegenstände wie ein paar Geldmünzen können Diebe anlocken, wenn sie von außen erkennbar sind. Auch Parkhäuser und Tiefgaragen mit Videoaufzeichnungsanlagen schrecken Einbrecher nicht ab und bieten daher keinen sicheren Schutz vor Diebstählen. Räumen Sie Ihr Auto daher möglichst vollständig aus bzw. verstauen Sie Gegenstände so, dass sie von außen nicht wahrnehmbar sind. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell