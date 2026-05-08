Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Verkehrsunfallflucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Erfurt (ots)

Mit richterlichem Beschluss fahndet der Inspektionsdienst Nord nach dem unbekannten Fahrer des hier abgebildeten dunklen Suzuki Jimny mit auffälligem Jägerkorb auf der Anhängerkupplung.

Der Suzuki-Fahrer steht im Verdacht, am 31.07.2025 in Erfurt an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen zu sein und anschließend den Unfallort unerlaubt verlassen zu haben. Gegen 11:08 Uhr fuhr der Mann mit seinem dunklen Suzuki Jimny auf der Lowetscher Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete er beim Einfahren in die vorfahrtsberechtigte Mainzer Straße die Vorfahrt eines herannahenden Busses der Linie 20.

Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, musste der Busfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten. Dadurch stürzte eine Frau im Bus und verletzte sich schwer. Der unbekannte Fahrer des Suzuki Jimny setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Wer erkennt das hier abgebildete Fahrzeug oder kann Angaben zur Identität bzw. zum Aufenthaltsort des Fahrers machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0198060 entgegen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell