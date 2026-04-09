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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrug durch falsche Wasserwerker

Haßloch (ots)

Eine 74-jährige Haßlocherin wurde am Mittwoch, dem 08.04.26, gegen 13:15 Uhr Opfer eines Betruges. An ihrer Wohnungstür in der Trifelsstraße klingelte ein angeblicher Mitarbeiter einer Sanitärfirma, um in ihrer Wohnung einen Wasserrohrbruch auszuschließen. Aufgrund eines Aushangs im Eingangsbereich, dass es seit einigen Tagen zu Problemen mit der Wasserversorgung komme, ließ die Dame den Mann in ihre Wohnung. Kurz darauf kam ein angeblicher Kollege dazu. Einer der Männer lenkte die Seniorin ab, während der andere eine Schmuckschatulle ausräumte und Schmuck und Bargeld entwendete. Es entstand ein Schaden von insgesamt über 5000 Euro. Die beiden Männer werden als dunkelhaarig, zwischen 40 und 50 Jahren alt und akzentfrei deutsch sprechend beschrieben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haßloch zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiinspektion Haßloch
Pressestelle
Frank Hoffmann

Telefon: 06324 933-2600
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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