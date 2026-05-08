Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reifen an Peugeot beschädigt

Erfurt (ots)

Ein Unbekannter beschädigte in der Nacht zu Freitag (08.05.2026) in Erfurt einen geparkten Peugeot. Gegen 02:15 Uhr begab sich der Täter zu dem Auto in der Tungerstraße und beschädigte mit einem unbekannten Gegenstand den hinteren rechten Reifen, sodass die Luft vollständig entwich. Anschließend flüchtete der Täter noch vor dem Eintreffen der Polizei. Eine Fahndung im Nahbereich blieb ohne Erfolg. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 50 Euro geschätzt. Polizisten sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. (DS)

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