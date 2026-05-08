Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlüssel und Bügelschlösser aus Baucontainer gestohlen

Erfurt (ots)

In den vergangenen Wochen hatten es Einbrecher im Erfurter Ortsteil Töttelstädt auf einen Baucontainer abgesehen. Mit einem unbekannten Werkzeug beschädigten die Täter das Schloss des Containers und verschafften sich so Zutritt zum Inneren. Anschließend entwendeten sie mehrere Schlüssel und Bügelschlösser im Wert von etwa 120 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung. (DS)

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