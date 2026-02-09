PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Dresden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Unbelehrbar: Serientäter binnen 48 Stunden zweimal im Visier der Bundespolizei Dresden

Dresden (ots)

Am vergangenen Wochenende beschäftigte ein 35-jähriger Deutscher die Bundespolizei gleich mehrfach. Am Freitagabend (06.02.2026) gegen 20:30 Uhr kam es im RE 50 auf der Fahrt Richtung Leipzig zu einem ersten schweren Zwischenfall. Der alkoholisierte 35-Jährige bedrängte eine Reisende und verhielt sich zunehmend verbal aggressiv. Als die Frau versuchte, den Zug zu verlassen, um der Situation zu entkommen, wollte der Mann ihr folgen.

Ein mutiger Zeuge griff sofort ein und verhinderte die weitere Verfolgung. In der Folge schritt auch der Zugbegleiter ein. Gemeinsam gelang es, den Angreifer in einen Eckbereich des Waggons zu drängen, wobei das Hemd des Täters zerriss. Während der Auseinandersetzung erlitt der Zeuge leichte Verletzungen an beiden Händen und wurde vom Tatverdächtigen angespuckt. Die herbeigerufenen Bundespolizisten nahm den Mann mit zur Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt.

Nur zwei Tage später, am Sonntagnachmittag (08.02.2026) gegen 14:45 Uhr, wurde die Bundespolizei erneut wegen derselben Person alarmiert. In einem Einkaufsmarkt im Dresdner Hauptbahnhof hatte der Mann mehrere Produkte entwendet und sich gegenüber dem Sicherheitspersonal äußerst aggressiv verhalten.

Beim Eintreffen der Beamten war der Verdächtige bereits durch den Sicherheitsdienst am Boden fixiert worden. Aufgrund seiner anhaltenden Gegenwehr mussten ihm Handfesseln durch die Bundespolizisten angelegt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille.

Während der gesamten polizeilichen Maßnahme beleidigte und spuckte der 35-Jährige die Beamten ununterbrochen. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen mit einem Platzverweis für den Hauptbahnhof Dresden bis zum Folgetag belegt. Auch beim Verlassen der Wache stieß er weitere Bedrohungen und Beleidigungen gegen die Einsatzkräfte aus.

Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Dresden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Dresden
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Dresden
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 13:14

    BPOLI DD: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle innerhalb weniger Stunden

    Dresden (ots) - Die Bundespolizei Dresden konnte am vergangenen Sonntag (08.02.2026) zwei gesuchte Männer festnehmen. In beiden Fällen endete die polizeiliche Kontrolle mit einer Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Dresden. Gegen 04:50 Uhr kontrollierten Bundespolizisten am Haltepunkt Dresden-Plauen zwei tschechische Staatsangehörige. Ein 54-jähriger Mann ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 10:22

    BPOLI DD: Uneinsichtiger Flaschenwerfer und vollstreckter Haftbefehl

    Dresden (ots) - Am Mittwoch, den 04.02.2026, kam es im Bereich des Dresdner Hauptbahnhofs zu zwei Einsätzen der Bundespolizei. Ein betrunkener Mann leistete massiven Widerstand, während bei einer stichprobenartigen Zugkontrolle eine gesuchte Frau festgenommen wurde. Gegen Mittag wurden Bundespolizisten während ihrer Streifentätigkeit auf eine Auseinandersetzung ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 13:25

    BPOLI DD: Bundespolizei nimmt per Haftbefehl gesuchten Mann im Dresdner Hauptbahnhof fest

    Dresden (ots) - Am gestrigen Montagabend (26.01.2026) gelang der Bundespolizei am Dresdner Hauptbahnhof die Festnahme eines per Haftbefehl gesuchten Mannes. Gegen 19:30 Uhr unterzogen Beamte auf dem Bahnsteig 3 einen 34-Jährigen einer Routinekontrolle. Der Mann wies sich mit einer gültigen Duldung aus, doch der Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren