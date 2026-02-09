PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Dresden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle innerhalb weniger Stunden

Dresden (ots)

Die Bundespolizei Dresden konnte am vergangenen Sonntag (08.02.2026) zwei gesuchte Männer festnehmen. In beiden Fällen endete die polizeiliche Kontrolle mit einer Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Dresden. Gegen 04:50 Uhr kontrollierten Bundespolizisten am Haltepunkt Dresden-Plauen zwei tschechische Staatsangehörige. Ein 54-jähriger Mann legte dabei eine tschechische Identitätskarte vor. Den erfahrenen Beamten kamen jedoch schnell Zweifel, ob die Person auf dem Lichtbild tatsächlich mit dem Kontrollierten identisch war. Zur zweifelsfreien Identifizierung wurde der Mann auf die Dienststelle gebracht. Eine Überprüfung der biometrischen Daten bestätigte den Verdacht: Der 54-Jährige hatte sich mit einem fremden Ausweis ausgewiesen. Der Grund für den Täuschungsversuch war schnell gefunden: Gegen den Mann lag eine Ausschreibung zur Festnahme der Staatsanwaltschaft Dresden vor. Er wurde zur Verbüßung einer Restfreiheitsstrafe von 60 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert und ein Ermittlungsverfahren wegen Missbrauch von Ausweispapieren eingeleitet. Nur wenige Stunden später, gegen 13:00 Uhr, geriet ein 27-jähriger Deutscher im Hauptbahnhof Dresden in eine polizeiliche Kontrolle. Beim Abgleich seiner Daten im Fahndungssystem stellten die Beamten fest, dass auch gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden wegen Diebstahls vorlag. Da der junge Mann die geforderte Geldstrafe in Höhe von 684,50 Euro nicht begleichen konnte, wurde die Ersatzfreiheitsstrafe fällig. Die Beamten verbrachten ihn zur Verbüßung der 20-tägigen Haftstrafe ebenfalls in die Justizvollzugsanstalt Dresden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Dresden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Dresden
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Dresden
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 10:22

    BPOLI DD: Uneinsichtiger Flaschenwerfer und vollstreckter Haftbefehl

    Dresden (ots) - Am Mittwoch, den 04.02.2026, kam es im Bereich des Dresdner Hauptbahnhofs zu zwei Einsätzen der Bundespolizei. Ein betrunkener Mann leistete massiven Widerstand, während bei einer stichprobenartigen Zugkontrolle eine gesuchte Frau festgenommen wurde. Gegen Mittag wurden Bundespolizisten während ihrer Streifentätigkeit auf eine Auseinandersetzung ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 13:25

    BPOLI DD: Bundespolizei nimmt per Haftbefehl gesuchten Mann im Dresdner Hauptbahnhof fest

    Dresden (ots) - Am gestrigen Montagabend (26.01.2026) gelang der Bundespolizei am Dresdner Hauptbahnhof die Festnahme eines per Haftbefehl gesuchten Mannes. Gegen 19:30 Uhr unterzogen Beamte auf dem Bahnsteig 3 einen 34-Jährigen einer Routinekontrolle. Der Mann wies sich mit einer gültigen Duldung aus, doch der Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren