Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle innerhalb weniger Stunden

Dresden (ots)

Die Bundespolizei Dresden konnte am vergangenen Sonntag (08.02.2026) zwei gesuchte Männer festnehmen. In beiden Fällen endete die polizeiliche Kontrolle mit einer Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Dresden. Gegen 04:50 Uhr kontrollierten Bundespolizisten am Haltepunkt Dresden-Plauen zwei tschechische Staatsangehörige. Ein 54-jähriger Mann legte dabei eine tschechische Identitätskarte vor. Den erfahrenen Beamten kamen jedoch schnell Zweifel, ob die Person auf dem Lichtbild tatsächlich mit dem Kontrollierten identisch war. Zur zweifelsfreien Identifizierung wurde der Mann auf die Dienststelle gebracht. Eine Überprüfung der biometrischen Daten bestätigte den Verdacht: Der 54-Jährige hatte sich mit einem fremden Ausweis ausgewiesen. Der Grund für den Täuschungsversuch war schnell gefunden: Gegen den Mann lag eine Ausschreibung zur Festnahme der Staatsanwaltschaft Dresden vor. Er wurde zur Verbüßung einer Restfreiheitsstrafe von 60 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert und ein Ermittlungsverfahren wegen Missbrauch von Ausweispapieren eingeleitet. Nur wenige Stunden später, gegen 13:00 Uhr, geriet ein 27-jähriger Deutscher im Hauptbahnhof Dresden in eine polizeiliche Kontrolle. Beim Abgleich seiner Daten im Fahndungssystem stellten die Beamten fest, dass auch gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden wegen Diebstahls vorlag. Da der junge Mann die geforderte Geldstrafe in Höhe von 684,50 Euro nicht begleichen konnte, wurde die Ersatzfreiheitsstrafe fällig. Die Beamten verbrachten ihn zur Verbüßung der 20-tägigen Haftstrafe ebenfalls in die Justizvollzugsanstalt Dresden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell