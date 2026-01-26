Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei Dresden: Ladendiebstahl mit Weiterverkauf, Drogenfunde und Widerstand gegen Beamte

Dresden (ots)

Am Sonntagabend, den 25.01.2026, kam es gegen 18:00 Uhr zu einem kuriosen Vorfall am Schlesischen Platz. Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes im Bahnhof Dresden-Neustadt verfolgte einen Ladendieb aus der Filiale bis auf den Vorplatz. Dort stellte sich heraus, dass der 30-jährige Syrer keine Zeit verloren hatte: Er verkaufte das Diebesgut - ein Sixpack Mineralwasser sowie eine gesamte Palette Energydrinks im Wert von rund 47 Euro - unmittelbar an ein Pärchen weiter. Zwei Dosen waren zum Zeitpunkt des Eintreffens der alarmierten Beamten bereits geleert. Die Bundespolizei leitete nicht nur gegen den Dieb ein Ermittlungsverfahren ein, sondern fertigte auch Anzeigen wegen Hehlerei gegen die Käufer der Ware.

Bereits am Freitagmorgen, den 23.01.2026, kontrollierten Beamte in der S-Bahn Richtung Bad Schandau einen 35-jährigen Deutschen. Den Polizisten schlug deutlicher Cannabisgeruch entgegen. Der Mann gab schließlich zu, etwa fünf Gramm Marihuana mitzuführen, welches er in einer Dose versteckt hatte. Trotz seiner Entschuldigungen und der Angabe, nichts über die Rechtslage gewusst zu haben, wurden die Betäubungsmittel beschlagnahmt und Anzeige erstattet.

Gegen 07:00 Uhr am Freitag geriet ein 24-jähriger Mann im Hauptbahnhof in eine Kontrolle. Der bereits polizeibekannte Deutsche führte ein Einhandmesser sowie verschreibungspflichtige Alprazolam-Tabletten mit sich, für die er kein Rezept vorweisen konnte. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der deutsche Staatsangehörige stark alkoholisiert ist. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Sicherstellung der Gegenstände wurde der Mann entlassen.

Am späten Freitagnachmittag (17:45 Uhr) wurde eine 48-jährige Deutsche nach einem Ladendiebstahl im Hauptbahnhof vorläufig festgenommen. Während der anschließenden polizeilichen Maßnahmen leistete die Frau massiven Widerstand. Erst durch das Eingreifen einer weiteren Kollegin konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Gegen die Frau wird nun wegen Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

