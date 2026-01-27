Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei nimmt per Haftbefehl gesuchten Mann im Dresdner Hauptbahnhof fest

Dresden (ots)

Am gestrigen Montagabend (26.01.2026) gelang der Bundespolizei am Dresdner Hauptbahnhof die Festnahme eines per Haftbefehl gesuchten Mannes.

Gegen 19:30 Uhr unterzogen Beamte auf dem Bahnsteig 3 einen 34-Jährigen einer Routinekontrolle. Der Mann wies sich mit einer gültigen Duldung aus, doch der Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen führte zu einem Treffer: Die Staatsanwaltschaft Dresden suchte den Beschuldigten mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der räuberischen Erpressung.

Der 34-Jährige Staatenlose wurde daraufhin festgenommen und nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsrichter noch am Abend am Amtsgericht Dresden vorgeführt.

Nach der richterlichen Entscheidung über den Vollzug der Untersuchungshaft wurde der 34-Jährige unmittelbar in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell