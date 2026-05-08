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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Grauer Opel Meriva in Sömmerda gestohlen

Sömmerda (ots)

Auf einen grauen Opel Meriva hatten es Diebe am Donnerstag (07.05.2026) in Sömmerda abgesehen. Zwischen 08:45 Uhr und 11:30 Uhr entwendeten sie in der Wenigensömmerschen Straße auf bislang unbekannte Weise das verschlossene Auto eines 85-Jährigen im Wert von etwa 1.500 Euro geschätzt. Polizisten suchten das Stadtgebiet sowie das Grundstück des Besitzers ab und schrieben den Opel zur Fahndung aus. Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls wurden aufgenommen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Wenigensömmerschen Straße beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des grauen Opel Meriva machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0113615 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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