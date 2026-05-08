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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeug aus Transportern in Sömmerda gestohlen

Sömmerda (ots)

Im Stadtgebiet von Sömmerda hatten es Diebe im Tatzeitraum von Mittwoch bis Donnerstag auf mehrere Transporter abgesehen. Dabei wirkten die Täter mit einem bislang unbekannten Bohr- und Schneidewerkzeug auf die Verkleidung der Schiebetüren ein. Dadurch entstanden an allen drei Fahrzeugen Löcher in der Türverkleidung.

In zwei Fällen gelangten die Einbrecher in das Fahrzeuginnere. Aus den Transportern stahlen sie u. a. mehrere Werkzeugkisten, eine Vielzahl an Schlüsseln, einen Elektrokoffer mit diversem Werkzeug, einen Multimaster sowie eine weitere Werkzeugkiste im Gesamtwert von mehr als 3.600 Euro. In einem Fall blieb es beim Versuch, allerdings verursachten die Täter auch dort erheblichen Sachschaden. Insgesamt wurde der Schaden an den drei Fahrzeugen auf etwa 9.000 Euro geschätzt. Polizisten sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung auf.

Die Polizei rät den Besitzern von Transportern und Handwerkern: Lassen Sie hochwertiges Werkzeug möglichst nicht über Nacht im Fahrzeug. Gerade Transporter von Handwerksbetrieben sind für Diebe attraktiv, weil sie darin teure Maschinen und Geräte vermuten. Wer sein Fahrzeug nicht in einer Garage oder auf einem abgeschlossenen Gelände abstellen kann, sollte gut beleuchtete und einsehbare Orte wählen. Stellen Sie den Transporter nach Möglichkeit so ab, dass Schiebe- und Hecktüren durch Wände, Zäune oder andere Hindernisse schwer erreichbar sind. Wertvolles Werkzeug sollte zusätzlich in fest verbauten und abschließbaren Metallboxen gesichert werden. Sinnvoll sind außerdem Zusatzschlösser, Alarmanlagen, GPS-Tracker sowie eine Inventarliste mit Seriennummern und Fotos der Werkzeuge. So wird Dieben die Tat erschwert und gestohlenes Werkzeug kann im Falle eines Auffindens besser zugeordnet werden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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