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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf Betrüger reingefallen

Erfurt (ots)

Erneut waren Betrüger erfolgreich, indem sie sich als falsche Bankmitarbeiter ausgaben. Die Unbekannten kontaktierten Ende dieser Woche einen 51-jährigen Erfurter per Telefon und gaben sich hierbei als Mitarbeiter seiner Hausbank aus. Nachdem der Geschädigte, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, dazu gebracht wurde, ihm übermittelte TAN-Nummern am Laptop einzugeben, musste er im Nachgang feststellen, dass von seinem Konto ein größerer Geldbetrag auf ein ihm unbekanntes Konto abgebucht wurde. Die Betrüger erlangten hierdurch insgesamt 22.500 Euro.(TK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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