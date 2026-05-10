Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf Betrüger reingefallen

Erfurt (ots)

Erneut waren Betrüger erfolgreich, indem sie sich als falsche Bankmitarbeiter ausgaben. Die Unbekannten kontaktierten Ende dieser Woche einen 51-jährigen Erfurter per Telefon und gaben sich hierbei als Mitarbeiter seiner Hausbank aus. Nachdem der Geschädigte, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, dazu gebracht wurde, ihm übermittelte TAN-Nummern am Laptop einzugeben, musste er im Nachgang feststellen, dass von seinem Konto ein größerer Geldbetrag auf ein ihm unbekanntes Konto abgebucht wurde. Die Betrüger erlangten hierdurch insgesamt 22.500 Euro.(TK)

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