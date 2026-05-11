Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Einbrecher stehlen Heckenscheren
Erfurt (ots)
Samstagnachmittag (09.05.2026) brachen Unbekannte in ein Klinikgebäude in Erfurt ein. Zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr verschafften sich die Täter mit Gewalt Zutritt zu dem Objekt. Anschließend stahlen sie u. a. zwei Heckenscheren im Gesamtwert von etwa 900 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell