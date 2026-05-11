Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Bikes aus Keller gestohlen

Erfurt (ots)

In der vergangenen Woche wurden in Erfurt zwei E-Bikes gestohlen. Im Tatzeitraum von Donnerstag bis Freitag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Straße Barbarossahof. Dort stahlen sie zwei E-Bikes der Marken Cube und Trek im Gesamtwert von etwa 6.000 Euro. Dabei verursachten die Täter zudem Sachschaden von circa 1.000 Euro. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

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