Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken im Straßenverkehr

Erfurt (ots)

Am Wochenende stellten Polizisten in Erfurt zwei betrunkene Verkehrsteilnehmer fest. Freitagabend (08.05.2026) kontrollierten Beamte gegen 23:00 Uhr auf dem Anger einen 42-jährigen Fahrradfahrer. Der Mann war mit über 2,1 Promille deutlich alkoholisiert. Seine Weiterfahrt war damit beendet. Stattdessen musste er die Polizisten zu einer Dienststelle begleiten und sich einer Blutentnahme unterziehen.

Samstagvormittag (09.05.2026) meldete ein Zeuge eine augenscheinlich stark alkoholisierte Frau, die mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl auf einem Supermarktparkplatz in der Straße Am Drosselberg unterwegs war. Die 68-Jährige war bereits mehrfach von ihrem Gefährt gestürzt und hatte sich dabei verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Da auch bei ihr ein Vortest einen Atemalkoholwert von über zwei Promille ergab, wurde in der Klinik ebenfalls eine Blutentnahme durchgeführt.

Die Polizei leitete in beiden Fällen Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr ein. (SO)

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