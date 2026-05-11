Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit im Landkreis Sömmerda eskaliert

Landkreis Sömmerda (ots)

Samstagabend (09.05.2026) eskalierte eine Auseinandersetzung im Landkreis Sömmerda. Ein 43- und ein 70-jähriger Mann waren gegen 20:00 Uhr in der Professor-Hofmann-Straße in Kölleda zunächst in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung zückte der 70-Jährige ein Pfefferspray und sprühte es dem 43-Jährigen ins Gesicht. Dabei wurde dieser leicht verletzt. Hinzugerufene Polizisten schlichteten den Streit und leiteten gegen den 70-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. (SO)

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