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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit im Landkreis Sömmerda eskaliert

Landkreis Sömmerda (ots)

Samstagabend (09.05.2026) eskalierte eine Auseinandersetzung im Landkreis Sömmerda. Ein 43- und ein 70-jähriger Mann waren gegen 20:00 Uhr in der Professor-Hofmann-Straße in Kölleda zunächst in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung zückte der 70-Jährige ein Pfefferspray und sprühte es dem 43-Jährigen ins Gesicht. Dabei wurde dieser leicht verletzt. Hinzugerufene Polizisten schlichteten den Streit und leiteten gegen den 70-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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