Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0295--Einsätze in der Neustadt - Polizei ermittelt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen - Neustadt, OT Alte Neustadt, Große Johannisstraße Zeit: 28.04.2026 13:45 - 20:00 Uhr

In der Bremer Neustadt kam es am Donnerstag zu zwei Gewalttaten zum Nachteil eines 22-Jährigen und eines 24 Jahre alten Mannes. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zunächst hielten sich die beiden jungen Männer draußen, in der Nähe ihrer Wohnung, in der Großen Johannisstraße Ecke Süderstraße auf. Hier kam plötzlich ein Bekannter hinzu, der zu einer Gruppe gehört, die aktuell bei den beiden jungen Männern übernachtet. Dieser schlug unvermittelt mit einer Machete von oben auf den 24-jährigen Mann ein, wobei dieser versuchte sich mit seinen Armen und Händen zu schützen. Der 24-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen an der Hand, wobei zwei Finger durchtrennt wurden. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei.

Bei einem weiteren Einsatz in der Wohnung des 22- und 24-Jährigen, zu dem die Polizei wegen einer erneuten Auseinandersetzung gerufen wurde, konnte in diesem Zusammenhang die Machete sichergestellt werden. Hierbei konnte die Polizei vor Ort mehrere Tatverdächtige aus Algerien und Marokko stellen und unter anderem ihre Mobiltelefone beschlagnahmen. Hierbei rückte einer der Gestellten bezüglich des Schlags mit der Machete in den Fokus der Ermittlungen.

Im weiteren Verlauf wurde die Machete durch Bekannte des 24-Jährigen in einem Versteck in der Wohnung aufgefunden und an die Polizei übergeben.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und prüft die Hintergründe der Tat sowie Zusammenhänge zur Soko Junge Räuber. Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

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