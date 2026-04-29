Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0290--Fahndungsaufruf: Polizei sucht mit Fotos nach Verdächtiger--

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Bremen (ots)

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Ort: Bremen Zeit: April bis Juli 2023

Nach mehreren betrügerischen Kontoeröffnungen fahnden die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen mit einem Foto nach einer bislang noch unbekannten Verdächtigen.

Die junge Frau eröffnete von April bis Juli 2023 mit fremden Personalausweisen unter falscher Identität mindestens fünf Bankkonten. Auf die Konten wurden Gelder in fünfstelliger Höhe transferiert, die ausschließlich aus Straftaten stammten.

Bei der Eröffnung der Konten wurden Bilder von der Frau aufgenommen. Umfangreiche Ermittlungen führten bislang jedoch nicht zu ihrer Identifizierung. Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen fahnden nun mit Foto nach ihr.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

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