Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0294--Zweiräder im Fokus - bundesweiter Aktionstag "sicher.mobil.leben"--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen Zeit: 28.4.26

Die Polizei Bremen hat sich am Dienstag am bundesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben" beteiligt. In diesem Jahr lag der Schwerpunkt auf Zweirädern aller Art. Der Aktionstag soll für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen.

Im gesamten Stadtgebiet wurden aus diesem Anlass Verkehrskontrollen durchgeführt. Hintergrund ist die weiterhin hohe Zahl von Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Zweirädern. Bei den Kontrollen nahmen Einsatzkräfte rund 435 Zweiräder genauer unter die Lupe und stellten dabei knapp 315 Verstöße fest. Besonders häufig fiel auf, dass Radfahrer das Rotlicht missachteten, die falsche Seite befuhren oder den Gehweg benutzten. Die meisten Rotlichtverstöße wurden im Bereich Tiefer/Altenwall sowie Osterdeich/Mozartstraße festgestellt. Auch am Herdentorsteinweg in Richtung Breitenweg missachteten zahlreiche Radfahrer das Rotlicht. Gleiches Bild am Osterdeich/Verdener Straße, wo ebenfalls wiederholt Verstöße registriert wurden. Dazu wurde die unerlaubte Handy-Nutzung im Straßenverkehr geahndet.

Bei der Geschwindigkeitsüberwachung am Zubringer Hemelingen (zulässige Höchstgeschwindigkeit: 70 km/h) wurden insgesamt 35 Verstöße festgestellt. Darunter befand sich ein Motorradfahrer mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 84 km/h.

Darüber hinaus wurde bei zwei kontrollierten Motorrädern im Stadtgebiet festgestellt, dass aufgrund manipulierter Auspuffanlagen die Betriebserlaubnis erloschen war. Vor Ort durchgeführte Geräuschmessungen ergaben jeweils deutliche Überschreitungen.

Neben der Ahndung lag ein besonderer Fokus auf der Präventionsarbeit: In vielen Bürgergesprächen wurden wichtige Sicherheitsthemen angesprochen, insbesondere das Tragen geeigneter Helme, die Sichtbarkeit im Straßenverkehr sowie die Ablenkung durch Kopfhörer.

Bremens Innensenatorin Frau Dr. Högl: "Sicherheit auf Zweirädern ist keine Selbstverständlichkeit - das zeigen die steigenden Unfallzahlen bei Pedelecs und E-Scootern deutlich. Als Senatorin ist es meine Aufgabe, die Bürgerinnen und Bürger Bremens zu schützen. Deshalb ist mir der Aktionstag wichtig. Diese Kontrollen sind kein Strafzettel-Programm. Sie sollen dafür sorgen, dass die Menschen in Bremen sicher ankommen - jeden Tag. Darum geht es uns."

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