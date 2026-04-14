Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Versuchter Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

In der Nacht von Montag, den 13. April 2026, 21:00 Uhr, auf Dienstag, den 14. April 2026, 04:50 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte gewaltsam, sich Zugang zu einem Kiosk zu verschaffen. Der Versuch scheiterte, sodass auch kein Diebesgut erbeutet wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell