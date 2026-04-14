Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Kupferkabel von Firmengelände entwendet - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Zwischen Mittwoch, den 08. April 2026, 08:30 Uhr, und Montag, den 13. April 2026, 11:00 Uhr, kam es auf einem Firmengelände im Hessenweg zu einem Einbruchdiebstahl. Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte einen Zaun und verschaffte sich so Zugang zu dem Firmengelände. Anschließend wurde gewaltsam in ein Gebäude eingedrungen und Kupferkabel entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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