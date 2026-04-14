Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Starkstromkabel von Bohrplatz entwendet - Zeugen gesucht

Twist (ots)

Zwischen Sonntag, den 12. April 2026, 18:00 Uhr, und Montag, den 13. April 2026, 06:00 Uhr, kam es auf einem Bohrplatz in der Nähe der Straße "Alt-Rühlertwist 98" zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter betrat unbefugt den Bohrplatz, trennte anschließend mit einem unbekannten Gegenstand fünf Starkstromkabel von einer Bohranlage und entwendet diese. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Twist unter der Telefonnummer 05936/934500 zu melden.

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