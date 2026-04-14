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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Engden - Tödlicher Verkehrsunfall auf Schüttorfer Straße - vier weitere Personen schwer verletzt

Engden (ots)

Am heutigen Morgen gegen 04:07 Uhr kam es auf der Schüttorfer Straße in Engden zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 18-jähriger Fahrer war mit seinem VW Polo in Fahrtrichtung Nordhorn unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich zudem zwei weitere 18-Jährige, ein 17-Jähriger und eine 17-Jährige.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw auf Höhe der Einmündung zur Dorfstraße alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. In der Folge drehte sich das Fahrzeug, überschlug sich mehrfach und kam nach etwa 200 Metern zum Stillstand. Dabei wurden der Fahrzeugführer und zwei Insassen aus dem Fahrzeug geschleudert.

Der 18-jährige Fahrzeugführer erlag noch an der Unfallstelle seinen tödlichen Verletzungen. Die vier Mitfahrenden wurden schwer verletzt und nach notärztlicher Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen ist die Schüttorfer Straße noch gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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