Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Sachbeschädigung an zwei Pkws - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 11.04.2026, 19:00 Uhr, und Montag, 13.04.2026, 10:30 Uhr, wurden auf dem Parkplatz an der Straße "Am Schullenriedgraben" zwei dort abgestellte Pkws beschädigt.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen grauen Dacia Jogger sowie einen schwarzen VW Passat, indem er jeweils mit einem spitzen Gegenstand den Fahrzeuglack zerkratzte. Während beim Dacia der Kofferraum zerkratzt wurde, sind beim VW zusätzlich Kratzer an der Motorhaube und der linken hinteren Tür festzustellen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass zwischen beiden Taten ein Tatzusammenhang besteht.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

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