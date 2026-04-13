Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht in der Ursulastraße - Zeugen gesucht
Nordhorn (ots)
Nordhorn - Verkehrsunfallflucht in der Ursulastraße - Zeugen gesucht Gestern kam es in der Ursulastraße zwischen 09:40 Uhr und 10:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.
Ein bislang unbekannter Täter stieß vermutlich beim Rückwärtsfahren mit der Anhängerkupplung seines Fahrzeugs gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten grauen Mercedes-Benz C 200. Anschließend entfernte sich der Täter unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.
Rückfragen bitte an:
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Huyen-Anh Nguyen
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