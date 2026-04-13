Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht in der Ursulastraße - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Nordhorn - Verkehrsunfallflucht in der Ursulastraße - Zeugen gesucht Gestern kam es in der Ursulastraße zwischen 09:40 Uhr und 10:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Täter stieß vermutlich beim Rückwärtsfahren mit der Anhängerkupplung seines Fahrzeugs gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten grauen Mercedes-Benz C 200. Anschließend entfernte sich der Täter unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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